Известная супермодель обнажилась для фотосессии

Белла Хадид показала новые фото.

Известная супермодель Белла Хадид опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует полностью обнаженной.

На снимке девушка позирует возле статуи львицы, сидя на одной ноге. А интимные места она прикрыла широкой сумкой. Стоит отметить, что фигура у модели спортивная.

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Автор: Диана Могилевич