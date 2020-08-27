цей матеріал доступний українською

Известная супермодель обнажилась для фотосессии

11:33, 27 августа 2020
Звезды
973 0
Хадид показала фото / instagram.com/bellahadid

На снимке девушка позирует возле статуи львицы, сидя на одной ноге. А интимные места она прикрыла широкой сумкой. Стоит отметить, что фигура у модели спортивная.

Хадид показала фото / instagram.com/bellahadid

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter