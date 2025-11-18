Музыканты возвращались после выступления в городе Запорожье.

В ночь на 18 ноября под атаку России попал поезд, в котором находились участники известной украинской группы Ziferblat. Об этом музыканты рассказали в Instagram в stories.

Оказалось, группа возвращалась после выступления в городе Запорожье, и их поезд как раз проезжал город Днепр, который российские войска массированно атаковали дронами. Вагоны задело ударной волной.

"Вчера у нас было закрытое выступление в Запорожье, и это поезд, на котором мы возвращались домой. Когда мы остановились в Днепре, произошла российская атака дронами у нашего поезда", - отметили музыканты, добавив, что Россия - это государство-террорист.

На опубликованном ими фото видно, что во время атаки в поезде потрескались окна.

Атака России 18 ноября - что известно

Напомним, как писал УНИАН, ночью 18 ноября войска России ударили по городу Берестин на Харьковщине и по Днепру. Есть раненые, погибла 17-летняя девушка.

В "Укрзализныце" объявляили о задержках в движении пассажирских поездов 31 Запорожье - Перемышль и 119 Днепр - Холм, которые возникли в результате российских ударов:

"Взрывной волной выбито несколько окон в вагонах и на вокзале; кроме того, регион частично обесточен, поэтому железнодорожники задействовали резервные тепловозы - движение полностью восстановлено".

