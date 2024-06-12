Татьяна Песик рассказала, какую болезнь у нее диагностировали.

Популярная актриса, юмористка, звезда "Женского Квартала" Татьяна Песик пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка рассказала, что ей пришлось пережить, чтобы врачи обнаружили болезнь.

Песик в своем Instagram поделилась, что из-за страха она год решалась сделать эндоскопию - обследование внутренних органов с помощью эндоскопа. Наконец, сегодня актриса пошла на осмотр к врачу.

"Иду делать эндоскопию. Мне так страшно... Я таблетку не могу глотнуть, а шланг - это вообще нет представления. Но это время должно было наступить. Почти год я оттягивала, чтобы сделать эту процедуру", - рассказала юмористка.

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После осмотра и эндоскопии врач диагностировал у Татьяны гастрит и застой желчи в кишечнике. Актриса также сделала УЗИ, сдала кровь на анализы и начинает курс лечения.

"Я это сделала... У меня руки тряслись, они (врачи - УНИАН) видели мой страх в глазах, даже дверь закрыли на замок, чтобы я не убежала. Спасибо врачу, который меня правильно настроил. Теперь я знаю, что у меня гастрит и желчь в кишечнике", - добавила звезда "Квартала".

Что известно о Песик

Артистка родилась в 1987 году в Тернополе. Она впервые вышла на сцену КВН, когда училась в университете. Свою популярность Татьяна получила благодаря роли в комедийном сериале "Танька и Володька". Сейчас же Песик является участницей "Женского Квартала" и выступает на большой сцене.

Напомним, ранее измученная Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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