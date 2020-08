"Я всегда рядом": Анна Седокова показала мокрое видео со своими детьми и женихом

Как научить трехлетнего ребёнка плавать? ⠀ Не бояться самой ) Это первое правило. И вы знаете меня, я сейчас не только про плаванье 😝 Но проведём наши невидимые параллели. ⠀ Итак шаг первый. Гектор научился плавать кролем. Под водой и в очках. Но это все было от одного вздоха до другого. И мы все принялись учить его плавать над водой. Играми, регулярностью, обучением. Все это работает . Но главное, чтоб ребёнок чувствовал себя уверено и самое главное .. ЗАЩИЩЕННО. Это базовая конструкция устойчивой личности в будущем. ⠀ Все мы знаем истории, как наших родителей вывозили в середину озёра и выкидывали с желанием обучить. Что это было вообще? У кого было такое? А как вас учили плавать ? ⠀ Так вот так не надо. Янис взял на себя обучение, Мона и Алина игры, а я всегда была рядом. Вытянув к нему руку он плыл и точно знал, что ничего не изменится. Моя рука всегда в миллиметре от него. ⠀ И я бы хотела, чтоб было так всего. Чтоб мои дети знали, что я всегда в миллиметре, как бы не играла с ними судьба... Мы ещё учимся. Но я #ВсегдаРядом

