"Я всегда рядом": Анна Седокова показала мокрое видео со своими детьми и женихом

Певица опубликовала новое видео.

Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram видео, где предстала вместе со своими детьми и молодым женихом Янисом Тиммой.

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У Ани трое детей - Алина, Моника и Гектор. Вся семья сейчас отдыхает на море и публикует сочные фотографии в социальной сети. На последнем видео звезда показала, как ее молодой жених учит Гектора плавать.

"Янис взял на себя обучение. Мона и Алина играли, а я всегда была рядом. Вытянув к нему руку он плыл и точно знал, что ничего не изменится. Моя рука всегда в миллиметре от него. И я бы хотела, чтобы было так всего. Чтобы мои дети знали, что я всегда в миллиметре, как бы не играла с ними судьба... Мы ещё учимся. Но я всегда рядом", - написала певица.

Как сообщал УНИАН, молодой жених Седоковой показал мокрый сексуальный торс.

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