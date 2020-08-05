"Вот это тело": молодой жених Седоковой показал мокрый сексуальный торс

Янис Тимма опубликовал фото в плавках.

Молодой жених певицы Анны Седоковой и по совместительству баскетболист Янис Тимма опубликовал в Instagram фотографию, где позирует в плавках.

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Спортсмен предстал в мокрых желтых плавках и кепке. По всей видимости, он сфотографировался сразу после выхода из воды, так как на его теле остались капли воды.

Стоит отметить, что у Яниса много татуировок, которые вовсе не портят его сексуальное тело. А также невозможно не обратить внимание на его стальной пресс.

"Вот это тело. Аня, берите себя в руки, надо худеть", "Вы очень достойный мужчина, счастья вам с Аней", - написали фанатки.

Как сообщал УНИАН, Седокова удивила фанатов забавными снимками с женихом.

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