Она отметила, что чувствовала лучшее отношение к российским актерам, чем к украинским.

Украинская актриса Ольга Атанасова, которая известна по ролям в сериалах "Папаньки" и "Две матери", рассказала о работе с россиянами.

Не секрет, что до начала полномасштабной войны Ольга играла в российском сериале "Кадеты" и неоднократно была на одной съемочной площадке с коллегами из РФ. По ее словам, тогда в Украине чувствовалось разное отношение к украинцам и россиянам со стороны продюсеров кинолент.

"К сожалению, это правда, так и было. Но это же не мы лично делали. Это делали наши продакшены или продюсеры, каналы. А то, что россиянам давали самое лучшее - они себя чувствовали в очень сказочных условиях. Они этого требовали и им это давали. Их здесь очень сильно баловали. Думаю, что актеры из РФ даже в своей стране не были такими нужными, как у нас", - подчеркнула Атанасова в интервью для РБК-Украина.

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Она также добавила, что такие ситуации происходили из-за того, что раньше не ценились украинские актеры, а все постоянно ориентировались на РФ. Об этом она высказалась так:

"Звезды оттуда диктовали, какие актеры должны быть. И здесь проблема, скорее, в том, что мы сами не ценили своих звезд. Посмотрите, сколько сейчас у нас много талантливых людей. Они же всегда были, правда? Просто им сейчас дали шанс. А раньше не все даже получали такой шанс. Помню, в какой-то проект уже была утверждена на главную роль актриса из РФ. И когда я приходила и говорила режиссеру, что я вижу себя в этой роли, что я должна ее исполнить, мне говорили, что уже утверждено".

К слову, после начала полномасштабного вторжения никто из коллег-россиян не написал актрисе. Более того, после призывов рассказывать правду, Атанасову просто блокировали представители страны-агрессора.

Напомним, ранее Ольга Атанасова назвала сумму алиментов, которую получает от экс-супруга.

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