Спортсменка показалась в больнице и рассказала о своем состоянии.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года по художественной гимнастике Анна Ризатдинова пожаловалась на проблемы со здоровьем.

На днях в своем Instagram спортсменка показалась с капельницей в руке. Она призналась, что чувствует себя плохо уже в течение месяца и написала о своем состоянии.

"Нет сил. Нет вдохновения. Нет энергии. Нет видения "куда?". Нет смыслов. Нет мотивации. Все потерялось. И так уже где-то месяц", - отметила Анна.

Ризатдинова добавила, что пробовала все, чтобы улучшить самочувствие. Однако ничего не помогало.

"Полностью потерян смысл жизни. Я привыкла всегда быть сильной, но здесь что-то выбило меня. Вчера вспомнила, что меня вытягивало перед Олимпиадой. Иногда не надо придумывать велосипед, а стоит заглянуть в себя, вспомнить себя в детстве и юности. В который раз поняла, что самое главное - это контакт с собой! Гармония, которую все мы ищем, но не всегда можем найти", - отметила спортсменка.

