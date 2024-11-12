Один из фактов касается личной жизни Евгения и его возлюбленной.

Известный украинский актер, звезда известного украинского сериала "Реванш" Евгений Лесничий раскрыл подробности своей жизни, о некоторых из них ранее не догадывались зрители. Артист приоткрыл завесу личной жизни и рассказал, о чем больше всего мечтает.

Как известно, в "Реванше" знаменитость сыграл роль Романа Тышкевича, который сначала совершил ошибку, а потом пытается ее исправить. Уже на этой неделе на телеканале "1+1 Украина" выйдут последние серии сериала, в которых станет известно, каким будет финал истории Романа.

Сайт 1plus1 собрал 9 интересных фактов о Евгении, в частности, о его жизни и карьере в кино.

Кроме актерства, Лесничий также занимается музыкой. Он ходил в музыкальную школу по классу фортепиано и хотел стать профессиональным пианистом. Знаменитость умеет петь.

Евгений учился в Киевском национальном университете имени Ивана Карпенко-Карого, и сразу после получения диплома он снялся в одном из украинских сериалов.

Актерскую карьеру мужчина начал еще в детстве. Он посещал театральный кружок, когда был девятиклассником. Тогда подросток играл Деда Мороза на детском празднике.

Евгений озвучивал короля рок-н-ролла Элвиса Пресли в одноименном фильме с Остином Батлером в главной роли. Всего за время своей карьеры он озвучил более 500 различных ролей в лентах и мультфильмах, в частности, известного персонажа Губку Боба.

Лесничему не нравится сниматься в сценах, где ему нужно есть. В то же время актер любит драться на камеру. Он убежден, что ему это хорошо удается.

Артист может кардинально менять голос.

Знаменитость, кроме популярности в кино, стал настоящей звездой TikTok. Он публикует образовательный контент в сети. Евгений рассказывает о правилах украинского языка в юмористическом формате и даже учит, как ругаться на украинском.

У мужчины есть необычная фобия. Лесничий с детства боится воздушных шариков.

Кинозвезда мечтает сняться в голливудском или европейском кино. Он хотел бы сыграть роль в спортивной драме.

Евгений длительное время находится в отношениях. Однако это все, что известно о личной жизни актера. Он не хочет раскрывать свою избранницу.

Напомним, ранее звезда "Реванша" рассказал, как закончится история его героя в сериале. Алексей Нагрудный заинтриговал финалом картины.

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