Максим Самчик более 2 лет был в браке с актрисой.

Известный украинский актер, звезда сериалов "Первые ласточки" и "Одна семья" Максим Самчик приоткрыл завесу личной жизни. Он назвал причину развода с экс-супругой - актрисой Ангелиной Трандафиловой.

Артисты состояли в отношениях более 6 лет. В 2020 году они заключили официальный брак, но через 2 года развелись. По словам 26-летнего Максима, Ангелина - была его первой любовью, как и отношения с ней. Причиной развода он называет недоразумения, которые возникли со временем. Самчик намекнул, что у одного из партнеров просто исчезли чувства.

"Не сошлись характерами. Мы не общаемся. Это мои первые серьезные отношения были, первая любовь. Сказать, что жаль, что так все было, да уж как есть. Я верю в любовь. Отношения - это работа, конечно, но основой должна быть любовь. Любовь все прощает и все терпит", - поделился актер.

На вопрос о том, свободно ли сердце актера сейчас, он говорит, что да. Пока что Максим не успел закрутить новый роман. Однако, он признается, что уже готов к отношениям и мечтает встретить настоящую любовь.

"Сейчас я не в отношениях. Хотел бы я влюбиться - я бы хотел", - добавил Самчик.

Напомним, ранее Максим Самчик ответил, готов ли мобилизоваться в ряды ВСУ.

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