Ходили слухи, что артистки больше не поют вместе из-за некоторых недоразумений.

Украинская рэперша Alyona Alyona, которая представляла Украину вместе с Jerry Heil на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024", рассказала об их общении сейчас.

Не секрет, что поговаривали, будто артистки поссорились и поэтому больше не сотрудничают. Однако на днях рэперша ответила, действительно ли это так.

"На период "Евровидения" каждая из нас отложила свои какие-то личные планы для того, чтобы объединиться и пройти этот путь. Когда этот путь был пройден, конечно, каждая погрузилась в свои амбиции, планы. Яна сейчас классно покоряет европейскую сцену. Что будет в будущем - жизнь покажет", - отметила Alyona Alyona в комментарии для "ЖВЛ представляет".

Рэперша также ответила, хочет ли еще раз попробовать свои силы на "Евровидении" как сольная певица.

"Мне интереснее продюсировать песни. Я себя попробовала как сонграйтер на "Детском Евровидении", для меня это был очень классный опыт. Возможно, я что-то спродюсировала бы во взрослом "Евровидении", - отметила она.

К слову, Jerry Heil и Alyona Alyona выступили на международном песенном конкурсе с песней "Teresa & Maria". Тогда артистки заняли 3 место и получили суммарно 453 балла от жюри и зрителей.

Напомним, ранее Alyona Alyona рассказала о своей депрессии после участия в "Евровидении" и назвала ее причину.

