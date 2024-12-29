Рэперша поделилась, что ей помогло выйти из депрессивного состояния.

Известная украинская рэперша alyona alyona alyona, которая ранее призналась, что у нее была депрессия, на этот раз раскрыла ее причину. Артистка поделилась, как ей удалось выйти из депрессивного состояния.

В комментарии для программы "Бжижче до зірок" знаменитость поделилась, что за этот год произошло немало событий, которые повлияли на нее. Как известно, звезда участвовала в "Евровидении-2024", подготовка к которому требовала много времени и усилий. Однако даже после завершения конкурса график певицы не стал менее напряженным. Артистка много работала и в какой-то момент поняла, что у нее начали появляться депрессивные настроения.

"Был какой-то период, когда я была гиперсчастлива. Потом этот период сменился на большое количество работы и у меня появилось ощущение, что у меня так много сил, что я могу работать, как белка в колесе. Но, как только ты возвращаешься в этот непрерывный процесс работы, силы и ресурсы твоего организма внутренние заканчиваются. Новый депрессивный эпизод сказал: "Добрый день". Я такая: "Ой, нет", - сказала исполнительница.

Почувствовав первые симптомы депрессии, она обратилась за помощью к специалистам, которые помогли ей выйти из этого состояния. К слову, звезда до сих пор находится в терапии. Именно она также помогла alyona alyona не обращать внимание на хейт в сети и сплетни, что якобы они с коллегой - певицей Jerry Heil - поссорились. Звезда заверила, что между ними не было конфликтов и они поддерживают связь.

"Мне так интересно, почему людям кажется, что мы стали меньше общаться (с Jerry Heil - УНИАН). Когда надо было работать много вместе, работали много вместе, сейчас этого периода нет. Каждая работает на своем фронте, регулярно видимся, поехали на евровечеринку, погуляли, поплакали, посмеялись, разъехались дальше жить жизнь и работать", - отметила alyona alyona.

В дополнение, рэперша поделилась, что в этом году не будет работать на праздники. Новый год она планирует встречать со своим любимым Владимиром дома. Знаменитость признается, что она хочет покоя и отдыха.

"Я люблю с ним праздновать. Он вообще не ест ни рыбы, ни мяса. Он ест веганское оливье, а я ем салат "Шуба". Мы вдвоем что-то говорим, можем какое-то кино включить. В этом году будет так же. Мне так хочется встречать в спокойствии, в тишине, дома", - добавила артистка.

Напомним, ранее alyona alyona ответила, общается ли с Jerry Heil после выступления на Евровидении-2024. Рэперша также ответила, готова ли она снова попробовать свои силы на международном конкурсе.

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