Его коллега раскрыл причину смерти.

Ушел из жизни известный украинский диктор и журналист Василий Манько. Знаменитости не стало в понедельник, 29 июля.

Трагическую весть в Facebook сообщил его коллега - телевизионщик Николай Канишевский. На момент смерти Василию Пантелеевичу было 77 лет.

"29 июля ушел из жизни Василий Пантелеевич Манько. Старшее поколение помнит его как ведущего диктора украинского телевидения. Василию было полных 77 лет", - написал журналист.

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Канишевский рассказал о причине смерти Манько. Ссылаясь на слова сына диктора, Николай поделился, что коллега много лет боролся с онкологией. Недавно он перенес сложную операцию по удалению желудка. Однако его сердце не выдержало дальнейшего лечения и остановилось в понедельник.

Как сообщил Канишевский, прощание с диктором состоялось 31 июля. Его похоронили на Киевщине.

"Шел 78-й год. Умер в больнице, в реанимации после операции по удалению желудка. Три месяца назад диагностировали онкологию. Об этом мне рассказал сын Анатолий, в доме которого последнее время жил отец... Место захоронения: село Петропавловская Борщаговка, местное кладбище, ул. Мира, 5", - добавил телевизионщик.

К слову, кроме журналистики, которой Василий посвятил всю свою жизнь, последние годы он занимался записью аудиокниг для людей с плохим зрением в студии звукозаписи Украинского общества слепых. Манько более 40 лет проработал на радио и телевидении.

Напомним, ранее внезапно умер участник украинской группы Zwyntar Сергей Pror.

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