Режиссер отметил, что редко видится с дочерью и сыном.

Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев заговорил о своих детях. В частности, он рассказал, как часто видится с ними и не планируют ли они возвращаться в Украину.

По словам Бадоева, он не часто выезжает из Украины, поэтому возможностей увидеться с родными, которые живут за границей не так много. Впрочем, в комментарии программе "Ближе к звездам" режиссер отметил, что такие встречи всегда проходят очень трогательно, ведь дети почти не отходят от отца в это время.

"Я выезжаю только с "Долгими сутками" (документальный фильм Бадоева - УНИАН) или с другими военными темами, когда мне нужно собрать деньги. Конечно все дети сразу со мной ходят "гуськом", потому что это единственная возможность увидеться", - поделился Алан.

Также режиссер поделился, не планируют ли сын и дочь возвращаться в Украину. Долгое время дети Бадоева проживают за рубежом.

По словам Алана, он и сам не хотел бы, чтобы они возвращались и ощущали все ужасы войны:

"Ну, я же нормальный отец. Почему они должны видеть это? Я не хочу".

Стоит отметить, что у Алана Бадоева только один родной ребенок - 20-летняя дочь Лолита, рожденная в браке с ведущей Жанной Бадоевой. Однако, режиссер также воспитывал старшего сына Жанны, Бориса, от ее первого мужа.

