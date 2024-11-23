Именно этот артист стал на сторону Украины и осудил путинский режим.

Украинский актер Роман Ясиновский, известный по ролям в картинах "Киборги", "Довбуш", "Поймать Кайдаша", "Первые ласточки", много лет снимался в одних фильмах и сериалах с россиянами. Однако после начала полномасштабного вторжения лишь один из коллег из страны-агрессора приятно поразил артиста.

В интервью OBOZ.UA знаменитость отметил, что речь идет об Артуре Смольянинове, который снимался в фильмах "Мой парень - ангел", "Кто, если не мы". В большинстве друзей из России, с которыми дружил Роман, он разочаровался. Однако Артур произвел на него приятное впечатление. Он эмигрировал в Латвию после начала большой войны и публично выступил против террора Кремля на территории Украины.

"Да, у меня были друзья, которые приезжали сюда и говорили: "Киев - это любовь, город, где чувствуется запах свободы", - вспоминает Роман Ясиновский работу с российскими актерами, - Я слышал такое много раз. Но когда началась война, они промолчали и спокойно продолжили работать в России. Знаете, что я тогда понял? Большинство из них - это сц*куны. Хороших русских там не стоит искать, для меня поведение только одного знакомого актера вызвало уважение. Это Артур Смольянинов. Он единственный, кто очень жестко высказывается против войны. Из-за этого он потерял все и вынужден был уехать из РФ в Европу, где пришлось начинать жизнь фактически "с нуля". Но он остался человеком", - подчеркнул Ясиновский.

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Кроме того, Смольянинов признался ранее, что у него украинские корни и он часто бывал в Украине. В одном из своих интервью он рассказывал, что однажды встретился с диктатором Путиным. Это произошло во время спецпоказа картины "9 рота", в которой он сыграл главную роль. Во время разговора с ним актера шокировали две вещи.

"Я еще тогда начал подозревать, что что-то здесь не то. Мы сидели тогда с ним почти целый час. У меня остались в памяти два самых ярких воспоминания. Первое впечатление - это запах, который от него исходил. Какие-то спецпарфюмированные войска, наверное, поработали, потому что у меня это вызвало тогда ощущение какой-то абсолютной инстинктивной льстивости. Я никогда в жизни не чувствовал такого запаха. Мне кажется, здесь не бывает мелочей. Это все спецоперация. А второе: мы проговорили час. Об Афганистане разговаривали, и он стал говорить о том, что американцам "выгоден этот наркотрафик". И очень убедительно это все звучало. Он владеет приемами манипуляции виртуозно. Но после того, как мы вышли оттуда, я спросил себя: о чем мы говорили? И я понял, что не помню ни одного слова. Это был просто серый туман", - вспомнил Артур.

Напомним, ранее известный актер рассказал о брате, который занимает руководящую должность в РФ. Алексей Богданович ответил, поддерживает ли связь с братом.

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