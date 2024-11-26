Роман Ясиновский подрабатывает в такси.

Известный украинский актер Роман Ясиновский, сыгравший в таких популярных фильмах, как "Довбуш", "Киборги" и сериале "Поймать Кайдаша", неожиданно рассказал о своей необычной подработке. В свободное от съемок время артист работает водителем такси в Киеве.

В интервью OBOZ.UA Ясиновский признался, что не видит ничего постыдного в такой работе и считает, что мужчина должен уметь все. Актер рассказал, что во время пандемии коронавируса, когда съемки были приостановлены, он также работал водителем в почтовой службе.

"Съемок не было, деньги быстро расходовались, позвонил другу, который имеет транспортную компанию. Он помог устроиться в компанию по международным перевозкам", - поделился Роман.

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По словам актера, пассажиры редко узнают его в такси, поскольку он часто носит шапку и капюшон. Но когда его все же узнают, реакция бывает разной: кто-то просто тихо радуется, кто-то просит сфотографироваться, а кто-то даже устраивает настоящую истерию.

"Недавно была смешная ситуация: девушка, которая садилась в авто в компании друзей, увидев меня, начала громко восторженно кричать", - вспоминает актер.

Роман признается, что работа в такси не только помогает ему заработать дополнительные деньги, но и дает возможность наблюдать за людьми, слышать их истории и вдохновляться на новые творческие идеи.

"Очень часто люди невероятно открываются в дороге, особенно когда это какие-то длинные поездки. На одну из историй даже уже пишется короткометражка знакомым драматургом, которому пересказал интересную встречу", - рассказал Ясиновский.

История Романа Ясиновского - это пример того, что творческие люди могут быть успешными не только на сцене или съемочной площадке, но и в повседневной жизни. Актер доказывает, что не стоит стесняться любой работы, если она честная и помогает достигать поставленных целей.

Напомним, Роман Ясиновский, выразил уважение к российскому актеру Артуру Смольянинову, который публично поддержал Украину во время войны.

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