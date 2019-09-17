Дочь Заворотнюк навестила актрису в больнице, в ее руках был шарик с важными словами (видео)
10:33, 17 сентября 2019Звезды
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Журналисты сняли Анну Заворотнюк на видео.
Дочь Заворотнюк навестила мать в больнице
В больницу к актрисе, звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк пришла дочь Анна.
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Она принесла матери воздушный шар с надписью "I love you this much" ("Я так сильно тебя люблю"), пишет Mash в Telegram.
"Рядом с актрисой близкие люди и 22-летняя дочь Аня, которая навестила ее в больнице... В ее руках — шарик с самыми важными словами", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга - четвертая степень. Сейчас якобы она находится в реанимации одной из клиник Москвы в крайне тяжелом состоянии.
16 сентября появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
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