цей матеріал доступний українською

Дочь Заворотнюк навестила актрису в больнице, в ее руках был шарик с важными словами (видео)

10:33, 17 сентября 2019
Звезды
956 0

Читайте такжеДелали трепанацию: СМИ узнали страшные подробности о болезни Заворотнюк

Она принесла матери воздушный шар с надписью "I love you this much" ("Я так сильно тебя люблю"), пишет Mash в Telegram.

"Рядом с актрисой близкие люди и 22-летняя дочь Аня, которая навестила ее в больнице... В ее руках — шарик с самыми важными словами", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга - четвертая степень. Сейчас якобы она находится в реанимации одной из клиник Москвы в крайне тяжелом состоянии.

16 сентября появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #больница#Анастасия Заворотнюк