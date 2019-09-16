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Появились ужасные подробности о состоянии Заворотнюк

10:20, 16 сентября 2019
Звезды
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Заворотнюк в тяжелом состоянии / фото Mash

Она по-прежнему в коме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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"Пневмония возникла как осложнение из-за аппарата искусственной вентиляции легких. Все это протекает на фоне тяжелой болезни, которую не взялись лечить в польской клинике, где Заворотнюк лежала еще недавно", - говорится в сообщении. 

Ранее появилась информация, что московская клиника, где лежит актриса, 14 сентября прервала ее интенсивную терапию. Муж Анастасии Петр Чернышев и ее мама ежедневно дежурят у постели.

13 сентября СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. У нее якобы диагностировали рак мозга последней стадии.

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Теги: #Анастасия Заворотнюк