Появились ужасные подробности о состоянии Заворотнюк
У актрисы театра и кино, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Она по-прежнему в коме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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"Пневмония возникла как осложнение из-за аппарата искусственной вентиляции легких. Все это протекает на фоне тяжелой болезни, которую не взялись лечить в польской клинике, где Заворотнюк лежала еще недавно", - говорится в сообщении.
Ранее появилась информация, что московская клиника, где лежит актриса, 14 сентября прервала ее интенсивную терапию. Муж Анастасии Петр Чернышев и ее мама ежедневно дежурят у постели.
13 сентября СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. У нее якобы диагностировали рак мозга последней стадии.