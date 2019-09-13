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У "прекрасной няни" Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака мозга - СМИ

13:03, 13 сентября 2019
Звезды
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Состояние Заворотнюк тяжелое / Скриншот

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Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Super. Источники СМИ подтвердили, что у актрисы диагностировали рак головного мозга.

"О страшном диагнозе Анастасия и ее муж — фигурист Петр Чернышев — узнали после рождения их общей дочери Милы, которая появилась на свет в марте", - утверждает издание.

Директор Анастасии Марина Потапова отказалась комментировать журналистам состояние здоровья актрисы, сказав лишь: "Вы знаете, что я отвечу".

13 сентября появилась информация, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. У нее начался отек мозга.

Ранее издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание - рак головного мозга

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Теги: #сериал#рак#Анастасия Заворотнюк