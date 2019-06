Фламинго или цапля в короне? Настя Каменских поделилась с поклонниками новой позой (фото)

На девичнике, как в Лас-Вегасе: все, что случилось на #NKBRIDEPARTY, осталось только на #NKBRIDEPARTY. В новом выпуске #NKblog мы показали самую насыщенную эмоциями и приключениями первую часть нашего дня! Вторая часть, самая личная и душевная, прошла в невероятном @queen.kyiv ♥️ Без телефонов и социальных сетей. Очень важно иногда наслаждаться моментом здесь и сейчас ✨

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Jun 14, 2019 at 8:00am PDT