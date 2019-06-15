Фламинго или цапля в короне? Настя Каменских поделилась с поклонниками новой позой (фото)
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, опубликовала новое горячее фото с девичника.
Снимок артистка опубликовала в своем Instagram.
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В кадре Каменских предстает в элегантном светлом наряде в короне и на каблуках. Фото сделано в Киеве, на заднем фоне виден Михайловский собор.
«Я решила поделиться с вами этим веселым днем и показать, как же мы провели девичник», - подписала она под снимком.
Фанаты Насти Каменских оценили снимок.
«Вот такая Настя по душе!», «Элегантная», «Свободная и лeгкая как ветeр», «В позе фламинго! Красиво!».
Также Каменских поделилась другим фото с девичника.
На девичнике, как в Лас-Вегасе: все, что случилось на #NKBRIDEPARTY, осталось только на #NKBRIDEPARTY. В новом выпуске #NKblog мы показали самую насыщенную эмоциями и приключениями первую часть нашего дня! Вторая часть, самая личная и душевная, прошла в невероятном @queen.kyiv ♥️ Без телефонов и социальных сетей. Очень важно иногда наслаждаться моментом здесь и сейчас ✨