Фламинго или цапля в короне? Настя Каменских поделилась с поклонниками новой позой (фото)

Фанаты Насти Каменских оценили снимок, назвав певицу элегантной и легкой как ветер.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, опубликовала новое горячее фото с девичника.

Снимок артистка опубликовала в своем Instagram.

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В кадре Каменских предстает в элегантном светлом наряде в короне и на каблуках. Фото сделано в Киеве, на заднем фоне виден Михайловский собор.

«Я решила поделиться с вами этим веселым днем и показать, как же мы провели девичник», - подписала она под снимком.

Фанаты Насти Каменских оценили снимок.

«Вот такая Настя по душе!», «Элегантная», «Свободная и лeгкая как ветeр», «В позе фламинго! Красиво!».

Также Каменских поделилась другим фото с девичника.