Настя Каменских в эффектном платье покорила сеть (фото)
14:47, 13 июня 2019Звезды
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В кадре артистка также оголила стройные ноги.
Каменских очаровала сеть / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, взбудоражила сеть стильным фото.
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На опубликованном в Instagram снимке поп-звезда позирует в ярко-красном платье с открытыми плечами и спиной и корсетным топом, сидя на песке в полуобороте. В кадре артистка также оголила стройные ноги. "Изюминка" образа - распущенные вьющиеся волосы.
Судя по комментариям, пользователи в восторге от нового образа певицы: "Красивая", "Просто бомба", "Прекрасная".
Ранее Настя Каменских похвасталась аппетитными формами, позируя для фото в нижнем белье.
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