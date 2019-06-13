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Настя Каменских в эффектном платье покорила сеть (фото)

14:47, 13 июня 2019
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Каменских очаровала сеть / instagram.com/kamenskux

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На опубликованном в Instagram снимке поп-звезда позирует в ярко-красном платье с открытыми плечами и спиной и корсетным топом, сидя на песке в полуобороте. В кадре артистка также оголила стройные ноги. "Изюминка" образа - распущенные вьющиеся волосы.

Судя по комментариям, пользователи в восторге от нового образа певицы: "Красивая", "Просто бомба", "Прекрасная".

Ранее Настя Каменских похвасталась аппетитными формами, позируя для фото в нижнем белье.

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Теги: #фото#Настя Каменских