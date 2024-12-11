Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, которая еще в феврале этого года объявила о помолвке, призналась, почему она с любимым решили отложить свадьбу. В интервью YouTube-каналу Okay Eva певица рассказала, что мечтает о пышном и масштабном празднике, но сейчас считает неуместным тратить средства на свадьбу, когда в стране идет война.
"Я очень хочу свадьбу, но я пока не знаю. Я очень хочу, чтобы это было масштабно. И я понимаю, что сейчас мы не можем отдать деньги на свадьбу, без этого ощущения, что мы их не задонатили", - пояснила Александра.
Певица призналась, что ее постоянно не покидает ощущение, что она делает недостаточно для помощи армии и приближения победы.
"У меня есть мулька такая, что я постоянно мало делаю. Это третий год уже войны, а у меня все равно эта штука, - поделилась Зарицкая.
Кто такая KAZKA
KAZKA - это популярная украинская музыкальная группа, которая исполняет поп-музыку с элементами электро-фолка. Группа была создана в 2017 году и быстро получила популярность благодаря своим хитам "Плакала", "Свята", "Песня смелых девушек" и другим. KAZKA известна своим особым звучанием, которое сочетает современные ритмы с украинскими народными мотивами. Солистка группы Александра Зарицкая имеет мощный и эмоциональный голос, который придает песням KAZKA особой глубины. Группа активно гастролирует в Украине и за рубежом, а их клипы собирают миллионы просмотров на YouTube.
Напомним, что ранее солистка KAZKA рассказывала, что церемония была запланирована на июнь 2024 года, однако пара решила отложить празднование на послевоенное время.