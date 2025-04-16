Адриана Пущак рассказала о своем участии в мероприятии в США.

Украинская модель родом из Дрогобыча Адриана Пущак в 2022 году эмигрировала в США из-за войны на родине. На днях она одержала победу на конкурсе красоты за рубежом "Ms/Mrs Universe Pageant". Женщина стала первой украинкой, которая получила титул "Miss Petite Universe USA 2025" на престижном международном мероприятии.

О получении заветной короны Адриана сообщила в своем Instagram. Финал конкурса состоялся в Лас-Вегасе. Он проходил с 9 по 12 апреля. Участие в мероприятии приняли красавицы из разных уголков Америки.

Они соревновались за победу в четырех этапах, в которых демонстрировали свою фигуру, красоту, харизму, актерское мастерство и интеллектуальные способности. Украинка представляла на событии штат Иллинойс, поскольку ранее там стала победительницей конкурса красоты.

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"Я стала Miss Petite Universe USA 2025 (да, я - Мисс США!) Еще год назад я даже не могла представить, что выйду на сцену конкурса красоты в Америке, а сегодня держу в руках главную корону своей категории - Miss Petite University USA, где соревнуются невероятные женщины 30+ ростом до 167 см. Эта победа - о том, что никогда не поздно. Что с любого роста можно подняться на самую высокую вершину. Среди 30 финалисток я также вошла в топ-3 народных любимиц конкурса", - написала Пущак.

По ее словам, она также боролась за победу в номинации "Miss USA University", где участвовали женщины разного возраста и роста. Ей удалось получить титул первой вице-мисс. В конце своего поста Адриана поблагодарила поклонников и родных за поддержку на конкурсе.

Переехав в США, украинка начала полностью новую жизнь. Там она с нуля создала собственный бизнес в бьюти-индустрии и стала активным участником украинской диаспоры. Модель говорит, что она стремится вдохновлять женщин верить в себя и строить свое будущее с любовью к себе.

В ближайшее время Пущак хочет заниматься менторством, проводить мотивационные выступления и создавать социальные инициативы для женщин, которые ищут свое место в мире.

Напомним, ранее украинка победила в конкурсе красоты Miss USA Universe. Мероприятие состоялось 11 апреля в Лас-Вегасе. В нем принимали часть представительницы разного возраста и разных стран мира. Модель поделилась кадрами в желанной короне.

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