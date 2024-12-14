Певица не согласна с решением жюри.

Украинская певица СолоХа, которая подала заявку на участие в Национальном отборе на "Евровидение-2025", прокомментировала свое отсутствие в списке конкурсантов.

Артистка отметила, что не понимает позицию жюри, которое ее не выбрало для участия в Нацотборе.

"Для меня это очень странно. Был большой резонанс, когда все узнали, что я первой подала заявку. Мои коллеги, друзья и фаны были убеждены, что меня выберут, как минимум, в лонглист и, как максимум - в отборы. Поскольку я подала две разножанровые песни известных авторов, и ко мне было приковано внимание СМИ все время. Чем именно руководствовались члены жюри относительно моей личности, мне понятно, но не до конца. Хотелось бы услышать конструктивный ответ, но это, к сожалению, не предусматривается конкурсом. Поэтому вопрос остается открытым", - эмоционально высказалась артистка в комментарии для Life. Факты ICTV.

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Также СолоХа отметила, что не удивилась новым именам в лонглисте. Однако выбор жюри и музыкального продюсера Тины Кароль некоторых артистов, которые ранее участвовали в шоу, у девушки вызывает вопросы.

"По моим наблюдениям, или это стечение обстоятельств, или нет, но, используя простую логику, можем увидеть артиста, который попадает трижды на Нацотборы! Это певец Hayat, который был в команде Кароль на талант-шоу в 2019 году. И в том же году он первый раз попал на Нацотбор. И теперь 2024 год - мне, честно говоря, уже смешно".

Певица высказалась и о группе Ziferblat, которая второй раз будет бороться за право представлять Украину на "Евровидении" и когда-то участвовала в проекте Тины Кароль "Дом звукозаписи".

"Возникает вопрос: у ребят есть фаворитка в лице Кароль? Так это или нет - судить людям. Но все очевидно. Очень хотелось бы, чтобы рассматривали артиста комплексно и без "кумовства", - добавила СолоХа.

Напомним, ранее были названы имена 20 певцов, которые могут представить Украину на конкурсе "Евровидение-2025". Финал Нацотбора состоится 8 февраля 2025 года.

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