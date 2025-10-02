Но есть возможность разорвать этот круг.

Большинство людей хотя бы раз оказывались в отношениях, которые оставляли после себя не только воспоминания, но и глубокие раны. Это мог быть "плохой парень" или "роковая девушка", которые предали доверие, или партнер, который казался идеальным, но постепенно разрушал вашу уверенность в себе.

Как пишет для Psychology Today лицензированный семейный терапевт Таша Сейтер, общим во всех таких историях является отсутствие ощущения, что вас на самом деле ценят и заботятся о вашем благополучии. По ее словам, в здоровых отношениях есть ощущение безопасности, поддержки и значимости. Партнер внимательно слушает, находит время для общения и показывает ежедневными мелкими действиями, что вы для него важны.

Но когда этого ощущения нет, мозг воспринимает ситуацию как угрозу, а неудовлетворенные эмоциональные потребности вызывают реакцию "бей, убегай или замри". Вместо искренней просьбы о близости человек может разразиться гневом, замкнуться или отстраниться. Специалистка отмечает, что это только углубляет пропасть между партнерами, ведь никто не чувствует себя услышанным, а конфликты нарастают.

Впоследствии ссоры превращаются в замкнутый круг, ведь боль порождает новые приступы или отстраненность, и так снова и снова. Неудивительно, что многим парам кажется, что они постоянно спорят об одном и том же. Споры могут касаться денег, домашних дел или семьи, но в основе всегда лежит одна и та же потребность - быть принятым, важным, любимым.

Как изменить деструктивный сценарий?

По словам Сейтер, разорвать болезненный цикл можно только тогда, когда вы осознаете, что за гневом или отчужденностью скрыты более глубокие потребности. Если вместо обвинений прозвучит фраза вроде: "Я чувствую себя далеким от тебя и хочу знать, что важен для тебя", разговор перейдет в совершенно другую плоскость. Речь пойдет уже не о поиске виновного, а о желании быть ближе.

Такой подход требует смелости открыться, говорить уязвимо и одновременно научиться слушать партнера. Иногда для этого нужна помощь терапевта, который подскажет, как замедлиться и изменить способ общения. Но специалистка уверяет, что результат стоит усилий, ведь отношения перестают быть полем боя и становятся местом безопасности, доверия и взаимной поддержки.

