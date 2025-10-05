Некоторые назвали отсутствие отношений в таком возрасте "желтым флагом".

Возраст 30 лет часто воспринимается как важный рубеж для личной жизни, но отсутствие отношений к этому моменту не всегда говорит о проблемах. На днях в соцсети Reddit разгорелась дискуссия о том, стоит ли считать "красным флагом" то, что у человека к этому времени никогда не было постоянного партнера.

"Мне сказали: если к 30 годам никогда не было отношений или если к 35 годам не был в браке - это "красный флаг", неважно, парень ты или девушка. Не знаю… Я понимаю, что я не востребована, но мысль о том, что к 30 я буду как "мертвый груз", так и не научившись плавать, заставляет меня свернуться в клубок. Я понимаю, что должна уметь любить себя и быть довольной одиночеством, но я хочу встретить своего человека", - поделилась инициатор обсуждения.

Мнения комментаторов по этому поводу разделились. Многие отметили, что никаких строгих правил на этот счет нет.

Видео дня

"Нет! Вам не обязательно быть в каких-либо отношениях. Для меня "красным флагом" являются люди, которые были в долгих отношениях, и это не сработало. Не позволяйте обществу диктовать, как вам жить", - написал один из участников обсуждения.

Такое мнение подчеркивает, что наличие или отсутствие прошлых отношений не определяет ценность человека.

Другие пользователи выступили за то, что прошлые отношения позволили им научиться "быть лучшей версией себя", но отсутствие опыта при этом они "красным флагом" тоже не считают. Главное для них - умение общаться, эмоциональная зрелость и самосознание. А вот развод к 35 годам, по их мнению, может считаться тревожным знаком, но всё зависит от обстоятельств.

Были и более осторожные позиции: некоторые назвали отсутствие отношений "желтым флагом", то есть потенциальным сигналом о том, что человеку еще не довелось пройти определенный опыт.

И наконец один из участников дискуссии высказал и вовсе радикальное мнение:

"Да, если вы мужчина. Это сигнализирует другим женщинам, что вы в любом случае не привлекательны, и этот "флаг" только растет с каждым годом".

Оно отражает давление общества и стереотипы, с которыми сталкиваются люди при обсуждении личной жизни.

В итоге, дискуссия показала, что тревожным сигналом отсутствие отношений считать не обязательно. И очень важно помнить, что каждый человек развивается в своем темпе, и личный опыт не измеряется возрастными рамками.

Напомним, ранее в сети обсуждали, как понять, что вы встретили "того самого" человека.

Вас также могут заинтересовать новости: