Самое время выяснить, что можно сажать рядом с картофелем, чтобы иметь шанс получить хороший урожай.

Наступает время активных работ на огороде, и хозяйки и хозяева начитают интересоваться, можно ли сажать дыню рядом с картофелем, арбуз, кабачки, морковь и другие разные фрукты и овощи, а также цветы.

Лучшее соседство определяется несколькими факторами, в частности, растения не мешают друг-другу расти, то есть не потребляют одни и те же питательные вещества, и не страдают от одинаковых болезней и вредителей.

Что посадить рядом с картофелем из цветов

Считается, что среди цветочных растений есть отличные соседи для картошки. Речь идет о таких цветках - настурция и бархатцы.

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Если же вы любите использовать место с большей пользой, тогда лучше узнать, c какими овощами и с какой зеленью "дружит" популярный овощ.

Что можно посадить рядом с картофелем из бобовых и зелени

Отличные соседи - горох и фасоль. Кроме того, возле картошки можно высадить лук или латук. Также хорошим соседом будет злаковое растение - кукуруза.

Вот еще какие овощи можно сажать рядом с картофелем:

капуста (в том числе брокколи);

редис;

чеснок.

Обратите внимание, что популярный овощ "не любит" соседства с бахчевыми культурами - речь идет, в частности, о дынях, арбузах, тыквах и кабачках. Поэтому даже нет смысла интересоваться, можно ли сажать кабачки рядом с картошкой и получить хороший урожай.

Стоит отметить, что арбузу и дыне для комфортного роста нужна сухая и теплая земля, в которой нет слишком много влаги. А вот картошка предпочитает плодородную достаточно влажную почву. Бахчевые также не нужно садить возле картошки, поскольку от нее они могут "подцепить", например, фитофтороз.

Какие овощи нельзя сажать рядом с картошкой

Этот овощ - один из представителей семейства пасленовых, поэтому его другие "родственники" - помидоры, болгарский перец, баклажаны, нежелательные соседи. Одна из веских причин - например, колорадский жук может очень быстро уничтожить высаженные рядом с картофелем баклажаны.

Можно ли картошку садить рядом с помидорами

Откажитесь от такого соседства хотя бы потому, что с картофеля на помидоры очень быстро может переброситься фитофтороз. После этого растения могут заражать этим заболеванием друг друга, и справиться с ним будет непросто.

Можно ли сажать морковь рядом с картофелем

У этого овоща и моркови отношения нейтральные. Главное правило - не сажать морковь между рядами картошки. Если высадите морковные грядки где-то в сторонке, то проблем с урожаем быть не должно.

Подчеркнем, что нежелательно высаживать возле картошки огурцы и подсолнухи.

УНИАН ранее писал, какие цветы сеять в марте-апреле.

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