Наступает время активных работ на огороде, и хозяйки и хозяева начитают интересоваться, можно ли сажать дыню рядом с картофелем, арбуз, кабачки, морковь и другие разные фрукты и овощи, а также цветы.
Лучшее соседство определяется несколькими факторами, в частности, растения не мешают друг-другу расти, то есть не потребляют одни и те же питательные вещества, и не страдают от одинаковых болезней и вредителей.
- Что посадить рядом с картофелем из цветов
- Что можно посадить рядом с картофелем из бобовых и зелени
- Какие овощи нельзя сажать рядом с картошкой
- Можно ли картошку садить рядом с помидорами
- Можно ли сажать морковь рядом с картофелем
Что посадить рядом с картофелем из цветов
Считается, что среди цветочных растений есть отличные соседи для картошки. Речь идет о таких цветках - настурция и бархатцы.
Если же вы любите использовать место с большей пользой, тогда лучше узнать, c какими овощами и с какой зеленью "дружит" популярный овощ.
Что можно посадить рядом с картофелем из бобовых и зелени
Отличные соседи - горох и фасоль. Кроме того, возле картошки можно высадить лук или латук. Также хорошим соседом будет злаковое растение - кукуруза.
Вот еще какие овощи можно сажать рядом с картофелем:
- капуста (в том числе брокколи);
- редис;
- чеснок.
Обратите внимание, что популярный овощ "не любит" соседства с бахчевыми культурами - речь идет, в частности, о дынях, арбузах, тыквах и кабачках. Поэтому даже нет смысла интересоваться, можно ли сажать кабачки рядом с картошкой и получить хороший урожай.
Стоит отметить, что арбузу и дыне для комфортного роста нужна сухая и теплая земля, в которой нет слишком много влаги. А вот картошка предпочитает плодородную достаточно влажную почву. Бахчевые также не нужно садить возле картошки, поскольку от нее они могут "подцепить", например, фитофтороз.
Какие овощи нельзя сажать рядом с картошкой
Этот овощ - один из представителей семейства пасленовых, поэтому его другие "родственники" - помидоры, болгарский перец, баклажаны, нежелательные соседи. Одна из веских причин - например, колорадский жук может очень быстро уничтожить высаженные рядом с картофелем баклажаны.
Можно ли картошку садить рядом с помидорами
Откажитесь от такого соседства хотя бы потому, что с картофеля на помидоры очень быстро может переброситься фитофтороз. После этого растения могут заражать этим заболеванием друг друга, и справиться с ним будет непросто.
Можно ли сажать морковь рядом с картофелем
У этого овоща и моркови отношения нейтральные. Главное правило - не сажать морковь между рядами картошки. Если высадите морковные грядки где-то в сторонке, то проблем с урожаем быть не должно.
Подчеркнем, что нежелательно высаживать возле картошки огурцы и подсолнухи.
УНИАН ранее писал, какие цветы сеять в марте-апреле.