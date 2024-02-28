Если следовать всего нескольким простым правилам, синенькие будете собирать ведрами.

С приближением весны дачники начинают высаживать рассаду. Однако чтобы урожай был обильным, важно посадить семена правильно и вовремя. Это касается любых овощей. В этом материале разберемся, когда и как сеять баклажаны на рассаду.

Когда сеять баклажаны на рассаду в 2024 году

Обычно семена сеют в конце февраля, марте и апреле. Согласно лунному календарю на 2024 год, благоприятными днями для посева, чтобы рассада баклажан была крепкой, являются 12-19 марта, 10-17 апреля. Также можно сеять семена в период с 10 по 17 мая, однако тогда урожай может быть поздним.

Теперь, когда мы разобрались, когда сеять баклажаны на рассаду, давайте поговорим о неблагоприятных днях. Согласно лунному календарю, это 10 и 25 марта, 8 и 24 апреля, 8 и 23 мая.

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Что делать, чтобы рассада баклажан выросла быстрее - инструкция

Лучший способ посеять баклажаны на рассаду - использовать торфяные горшочки или специальные кассеты. Первый вариант будет куда более удобным, ведь при высадке в грунт стаканчик можно не выбрасывать - он послужит отличным удобрением.

Как правильно высаживать рассаду баклажан:

посейте семена в стаканчики или кассеты и уберите в теплое место (температура должна быть около 24-26 °C);

через три дня опрыскайте почву водой комнатной температуры из пульверизатора;

на 5-7 день начнется всход семян - на этот период нужно перенести рассаду в солнечное место, где температура будет 14-16 °C;

далее температуру нужно постепенно повышать - до 25 °C днем и 17 °C ночью.

Теперь разберемся, сколько всходит рассада баклажан. Если вы все сделали правильно, то примерно через 30-35 дней у вас должны вырасти стебли с двумя листочками.

Но даже знание того, сколько дней растет рассада баклажан, не поможет без одного важного нюанса. Речь идет о поливе. Опытные дачники рекомендуют делать это раз в неделю отстоянной водой. Что любит рассада баклажан - так это теплую воду, поэтому температура ее должна быть около 28 °C. Но важно не переборщить, иначе стебли начнут чернеть.

Что любит рассада баклажан - как вырастить крепкую

Чтобы собирать синенькие ведрами, перед высадкой кусты необходимо закалить. Делать это нужно за месяц до пересадки растений в открытый грунт. Одна из вещей, что любит рассада баклажанов, - это свежий воздух и солнечный свет. Если температура на улице 15 °C и выше, а также нет ветра, можно открывать окна или выносить растения на балкон (улицу), постепенно увеличивая время.

Теперь давайте разберемся, как правильно высаживать рассаду баклажан. Этот процесс играет решающую роль в том, каким будет урожай. Есть несколько важных нюансов, которые говорят о том, что пора приступать к высадке:

на кустах рассады есть 8-12 листьев;

с момента посева семян прошло 80 дней;

среднесуточная температура не ниже 15 °C (как правило, такая погода наступает не раньше мая).

Перед высадкой рассады обязательно нужно подготовить грунт. Примерно за 20-25 дней нужно перекопать почву, хорошенько ее разрыхлив. Также можете удобрить землю компостом или перепревшими опилками.

Чтобы кусты прижились и дали хороший урожай, опытные дачники советуют высаживать их в открытый грунт либо вечером, либо в пасмурный день. Выкопайте лунки глубиной от 15 до 20 см. Между кустами должно быть около 25-30 сантиметров, а между рядами - до 70 сантиметров. И не забудьте оставить место для подвязки кустов, когда они разрастутся. Обильно полейте лунки водой и после пересаживайте кусты.

Далее очень важно вовремя поливать синенькие – делать это надо утром и вечером, а температура воды должна быть около 25°C. Не допустите пересыхания грунта, но и чрезмерно заливать их тоже не рекомендуется.

Примерно через две недели после высадки в открытый грунт, начинайте подкармливать кусты готовым удобрением или раствором из куриного помета (разводить с водой в пропорции 1:15, чтобы не сжечь стебли и листья). Повторяйте такую подкормку раз в несколько недель, и от урожая отбоя не будет.

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