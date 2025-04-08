Если выбрать неправильное место, все головки могут сгнить в земле.

Чеснок на своих участках выращивают многие украинцы, но единицы знают реальные требования культуры. Если бы каждый огородник понимал, когда сажать чеснок весной и как это правильно делать, никаких жалоб на урожай не было бы и в помине. Запомните это сейчас, чтобы начать дачный сезон с "козыря в рукаве".

Когда сажать чеснок в 2025 году можно и нельзя

Яровой чеснок в Украине, как правило, высаживают в апреле-мае, ориентируясь, в первую очередь, на погоду. Хоть эта культура и нормально переносит холода, лучше дождаться, пока пройдут весенние дожди, а почва прогреется до 6-8 градусов по Цельсию. Те дачники, которые решают "подстраховаться", могут все испортить. Есть существенная причина, почему нельзя сажать чеснок весной при сильном "плюсе". Температура выше десяти градусов мешает развитию - луковица в таких условиях может вообще не сформироваться. Да и в целом, "затягивать" не стоит - вегетационный период у ярового чеснока больше, чем у озимого. Вам придется ждать минимум три месяца, а то и дольше, чтобы собрать урожай.

Также стоит знать, когда сажать чеснок по лунному календарю - многие опытные дачники ориентируются на фазы Луны. Так, в апреле подходящими датами стали 14-15, 19-20, 23-24 и 28 число. Все остальные дни неудачны для огородных работ, в частности, для посадки чеснока.

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Где и как сажать чеснок - требования к почве и подготовка семян

Культура не приемлет тени и очень любит солнце, поэтому для чеснока лучше выбрать хорошо освещенную грядку. Никаких сквозняков быть не должно, как и слишком кислой почвы. Если не хотите остаться без урожая, не высаживайте чеснок после томатов, картошки или лука. После бобовых, капусты, огурцов, бахчевых и горчицы - можно.

Обычно дачники готовят почву к посадке чеснока осенью, но если вы этого не сделали, за две недели до огородных работ внесите по ведру перегноя на каждый квадратный метр грядки, а за 24 часа - разрыхлите землю граблями.

Посадочный материал ярового чеснока - зубчики, причем, важно, чтобы он был районированный и подходил для климатических условий, в которых вы живете, иначе большого урожая не будет. Но даже проверенный и качественный товар нужно подготовить. Смочите хлопчатобумажную ткань водой, сложите туда зубчики, заверните и оставьте на 7 дней в холодном месте. Некоторые хозяйки кладут в холодильник. это способствует прорастанию. Спустя это время, налейте в миску горячую воду, сложите туда зубчики, оставьте на двенадцать часов.

При составлении схемы посадок учитывайте, на какую глубину сажать чеснок - лунка должна быть максимум 3-4 см глубиной. В противном случае ростки не смогут сквозь грунт "выйти" наверх, к свету. Важно сохранять дистанцию в пять-шесть см между посадками и пятнадцать-двадцать см в междурядье. Прелесть чеснока в том, что его не надо присыпать землей, вдавливать в землю или накрывать пленкой, достаточно высадить, замульчировать и полить. Для таких целей подойдут опилки, солома, или сухой измельченный торф. Если вы все сделали правильно, то через две недели увидите первые всходы.

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