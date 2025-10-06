Эксперт по недвижимости рассказал, что наличие этих растений возле дома может серьезно снизить его стоимость или вообще повредить конструкции.

Эксперт по недвижимости назвал четыре весьма популярных растения, которые не следует сажать возле дома. По словам эксперта, они могут нанести серьезный ущерб дому.

Как пишет Express, некоторые растения, по словам эксперта по недвижимости Кевина Барзегара, могут "тихо разрушать" конструкцию дома. От потрескавшейся кирпичной кладки и заборов до поврежденных водостоков - некоторые растения могут стать причиной серьезных проблем.

"Я видел, как недвижимость теряла тысячи долларов в цене из-за проблемных растений. То, что изначально казалось невинным элементом сада, может превратиться в кошмар, требующий дорогостоящего ремонта и отпугивающий потенциальных покупателей", - объяснил Барзегар.

Видео дня

Он назвал 4 растения, которые ни в коем случае нельзя сажать у дома.

Английский плющ

Английский плющ может выглядеть очаровательно, но, по словам эксперта, это "один из самых опасных вредителей":

"Его корни проникают в самые мельчайшие трещины и разрастаются, нанося серьезный ущерб кирпичной кладке".

Удаление плюща - серьезная работа, но лучше сделать ее как можно раньше.

Вместо этого плюща лучше посадить вьющиеся розы или клематисы.

Бамбук

Многие предпочитают бамбук, однако у него одна из самых "агрессивных" корневых систем, которая быстро распространяется горизонтально под землей.

Эксперт по недвижимости сказал: "Я видел, как корни бамбука разрастаются на несколько метров от места посадки. Они прорастают сквозь мощение, повреждают конструкции и могут привести к растрескиванию фундамента".

После того, как бамбук укоренится, его будет трудно контролировать, поскольку корни восстанавливаются из крошечных фрагментов, поэтому, если возможно, ликвидируйте его как можно скорее.

Японский горец

Это инвазивное растение - кошмар каждого домовладельца, поскольку кредиторы часто считают недвижимость, зараженную горцем, высокорисковой.

"Японский горец может сделать вашу недвижимость практически непригодной для продажи. Я видел, как из-за него срывались продажи и значительно падала стоимость домов", - поделился опытом Барзегар.

Эксперт добавил, что избавление от этого растения обычно занимает годы и стоит очень дорого.

Ивы рядом с домами

Посадка ивы слишком близко к дому может привести к проблемам. Корни этого дерева активно ищут воду, направляясь прямо к канализации и трубам.

"Корни ивы могут простираться на высоту до трех раз больше высоты самого дерева. У десятиметровой ивы корни могут распространяться на 30 м, легко достигая подземных труб", - объяснил эксперт.

Он посоветовал сажать ивы на расстоянии не менее 40 м от зданий или выбиратье более низкие деревья, например, японские клены.

Другие новости о растениях

Недавно садоводы назвали 7 растений, которые нельзя обрезать осенью. Они отметили, что обрезку большинства деревьев и кустов лучше всего проводить в середине зимы, когда они находятся в состоянии покоя. Это снижает вероятность повреждения новых побегов заморозками.

Вас также могут заинтересовать новости: