Третий год подряд самым прослушиваемым артистом в Spotify является пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny.

Стриминговый сервис Spotify подвел итоги года и назвал самых прослушиваемых артистов, самых "вирусных" исполнителей, лучшие песни и альбомы. Рейтинг базируется на количествах прослушиваний внутри сервиса.

Самые прослушиваемые артисты 2022

Рейтинг открыл Bad Bunny - пуэрто-риканский рэпер, певец, автор песен и актёр. Место самого популярного артиста по версии Spotify он занимает с 2020 года.

Вместе с ним в топ вошла Тейлор Свифт. Она стала не только второй самой популярной артисткой года в мире, но и лучшей артисткой в ​​Австралии, Великобритании, Ирландии, Малайзии, на Филиппинах, в Новой Зеландии, в Катаре, Словении и Сингапуре. На третьем месте - Drake, на четвертом - The Weeknd, замыкает пятерку лидеров K-pop группа BTS.

Самые популярные артисты 2022

Самыми "вирусными" артистами были те, чья музыка чаще всего выкладывалась на платформах через Spotify. Релиз Тейлор Свифт "Midnights" возвысил артистку на первое место. На втором - The Weeknd, затем - Bad Bunny. Четвертое и пятое места - BTS и Лана Дель Рей соответственно.

Лучшие песни 2022

"As It Was" от Гарри Стайлса занимает первое место в рейтинге Spotify. На втором месте расположился трек британской инди-рок-группы Glass Animals "Heat Waves". The Kid LAROI и его песня "STAY" стала третьей по популярности песней года. "Me Porto Bonito" и "Tití Me Pregunto" - четвертое и пятое места соответственно.

Самые популярные альбомы 2022

Лидером стал альбом Bad Bunny "Un Verano Sin Ti". "House" Гарри Стайлса на втором месте. На третьем - дебютный альбом Оливии Родриго "SOUR".

Поддержавший Украину Эд Ширан с альбомом "=" на четвертом месте. Американец Doja Cat с альбомом "Planet Her (Deluxe)" замыкает пятерку лидеров.

