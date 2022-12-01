Тейлор Свифт / фото REUTERS

Стриминговый сервис Spotify подвел итоги года и назвал самых прослушиваемых артистов, самых "вирусных" исполнителей, лучшие песни и альбомы. Рейтинг базируется на количествах прослушиваний внутри сервиса.

Самые прослушиваемые артисты 2022

Рейтинг открыл Bad Bunny - пуэрто-риканский рэпер, певец, автор песен и актёр. Место самого популярного артиста по версии Spotify он занимает с 2020 года. 

Вместе с ним в топ вошла Тейлор Свифт. Она стала не только второй самой популярной артисткой года в мире, но и лучшей артисткой в ​​Австралии, Великобритании, Ирландии, Малайзии, на Филиппинах, в Новой Зеландии, в Катаре, Словении и Сингапуре. На третьем месте - Drake, на четвертом - The Weeknd, замыкает пятерку лидеров K-pop группа BTS. 

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Самые прослушиваемые артисты 2022 / newsroom.spotify.com

Самые популярные артисты 2022

Самыми "вирусными" артистами были те, чья музыка чаще всего выкладывалась на платформах через Spotify. Релиз Тейлор Свифт "Midnights" возвысил артистку на первое место. На втором - The Weeknd, затем - Bad Bunny. Четвертое и пятое места - BTS и Лана Дель Рей соответственно. 

Самые популярные артисты 2022 / newsroom.spotify.com

Лучшие песни 2022 

"As It Was" от Гарри Стайлса занимает первое место в рейтинге Spotify. На втором месте расположился трек британской инди-рок-группы Glass Animals "Heat Waves". The Kid LAROI и его песня "STAY" стала третьей по популярности песней года. "Me Porto Bonito" и "Tití Me Pregunto" - четвертое и пятое места соответственно.

Лучшие песни 2022 / newsroom.spotify.com

Самые популярные альбомы 2022

Лидером стал альбом Bad Bunny "Un Verano Sin Ti". "House" Гарри Стайлса на втором месте. На третьем - дебютный альбом Оливии Родриго "SOUR".

Поддержавший Украину Эд Ширан с альбомом "=" на четвертом месте. Американец Doja Cat с альбомом "Planet Her (Deluxe)" замыкает пятерку лидеров. 

Лучшие песни 2022  / newsroom.spotify.com

Напомним, названы победители American Music Awards 2022.

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