Стоимость этого аксессуара достигает почти 13 тысяч гривень.

Барбадосская певица Рианна на последних месяцах беременности решила немного отдохнуть. Она прогулялась по городу в джинсовых мини-шортах и черном топе.

Интересно, что дополнила она образ соломеной шляпой от украинского дизайнера Руслана Багинского. Приобрела ее Рианна за 340 долларов (12 400 гривень).

Известно, что шляпы Багинского покупают много мировых звезд. Среди них Мадонна, Тейлор Свифт, Джиджи Хадид, Кайя Гербер и другие. Также эти аксессуары очень любит первая леди Украины Елена Зеленская.

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Дополнила Рианна образ лаконичными украшениями - подвеской из жемчуга и браслетами. В целом у нее получился стильный ковбойский образ.

Кроме того, в кадре знаменитость позировала почти без макияжа. Она лишь выделила губы красной помадой.

Напомним, ранее Рита Ора прогулялась по Нью-Йорку в наряде от украинского дизайнера. Известная певица выбрала джинсы и жакет от Лилии Литковской.

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