Артистка представила новую версию известной композиции Кузьмы.

Украинская певица Ирина Билык переписала легендарную песню Кузьмы Скрябина "Мовчати". Теперь слова в ней не о любви, как пел автор, а о войне в Украине. Свою работу артистка представила на YouTube.

"Ми виключим світло і будем мовчати, бо вирішив диявол в нас бомби кидати. Ми рідних почнемо своїх обіймати і з ними у сховищах поруч мовчати... І будуть народжуватись немовлята, а янголи будуть над ними літати, і крилами небо почнуть закривати, допоки НАТО продовжить мовчати, та світло темряву зможе здолати, у пеклі згорить божевільний диктатор", - поет Билык.

Звезда этой композицией хотела показать - не время молчать, когда оккупанты РФ бомбят мирные города Украины, убивая невинных людей и даже маленьких детей. О зверствах, которые захватчики ведут в нашей стране, умалчивать невозможно.

Фанаты восхитились работой Ирины Билык и поддержали ее.

"Мощь и сила!!! Великолепная Ирина, благодарю за ваше творчество", "Спасибо вам, сильная песня. Столько боли… Мир, защитите Украину, потому что это зло пойдет дальше", "Легендарная песня с новым содержанием, столь важным для каждого из нас! Спасибо за ваше творчество. Слава Украине!", "Их души с нами будут рядом стоять. Вечная память невинно убитым, Вечная память и Слава героям, павшим защищая нашу родную Украину! Герои не умирают!", - пишут пользователи под видео.

Напомним, недавно Ирина Билык рассказала, что общается со своим экс-возлюбленным Дикусаром, который сейчас воюет.

Также УНИАН писал, что Ляпис Трубецкой перепели свой культовый трек на украинском языке.

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