Белорусская группа "Ляпис Трубецкой" презентовала клип на свой культовый трек "Воины света". На этот раз музыканты перепели песню на украинском языке.
Текст украинской версии написал украинский поэт и писатель Сергей Жадан.
"Всем воинам света и воинам добра посвящается! В это нелегкое для всех нас время очень важно оставаться вместе, оставаться сильными, настоящими воинами! Именно поэтому мы решили порадовать наших друзей, наших братьев и сестер песней, которую вы уже хорошо знаете, еще с 2014 года. Но мы хотим презентовать вам ее на любимом нами и, я уверен, многими из вас языке, а также в новой акустической версии. Это песня о свободе и любви, о борьбе и вере и о победе добра над злом", – анонсировал новую версию знаменитой песни лидер группы Сергей Михалок.
Ранее на российскую версию песни уже было выпущено два клипа. Первый, неофициальный, вышел 1 марта 2014 года. В нем использованы кадры из Евромайдана и Революции достоинства. Он набрал 34 млн просмотров. Через несколько дней был выпущен официальный клип, набравший полмиллиона просмотров.
Напомним, Михалок жестко раскритиковал Тихановскую за ее позицию по Путину.