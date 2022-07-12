Ранее на российскую версию песни уже было выпущено два клипа.

Белорусская группа "Ляпис Трубецкой" презентовала клип на свой культовый трек "Воины света". На этот раз музыканты перепели песню на украинском языке.

Текст украинской версии написал украинский поэт и писатель Сергей Жадан.

"Всем воинам света и воинам добра посвящается! В это нелегкое для всех нас время очень важно оставаться вместе, оставаться сильными, настоящими воинами! Именно поэтому мы решили порадовать наших друзей, наших братьев и сестер песней, которую вы уже хорошо знаете, еще с 2014 года. Но мы хотим презентовать вам ее на любимом нами и, я уверен, многими из вас языке, а также в новой акустической версии. Это песня о свободе и любви, о борьбе и вере и о победе добра над злом", – анонсировал новую версию знаменитой песни лидер группы Сергей Михалок.

Ранее на российскую версию песни уже было выпущено два клипа. Первый, неофициальный, вышел 1 марта 2014 года. В нем использованы кадры из Евромайдана и Революции достоинства. Он набрал 34 млн просмотров. Через несколько дней был выпущен официальный клип, набравший полмиллиона просмотров.

Напомним, Михалок жестко раскритиковал Тихановскую за ее позицию по Путину.

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