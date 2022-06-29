Певица время от времени звонит бывшему бойфренду.

Украинская певица Ирина Билык рассказала, что периодически общается со своим бывшим возлюбленным Дмитрием Дикусаром, который сейчас несет службу в рядах ВСУ. В одном из своих интервью звезда рассказала, что сейчас мужчина не выходит на связь. Все связано с тем, что он сейчас находится в зоне проведения активных боевых действий.

"Я звоню и Диме Дикусару. Дима не выходит на связь, потому что он как раз в части, где продолжаются военные действия. Поэтому больше разговариваю с его мамой. Мама рассказывает, как у него дела. А Дима, возможно, на задании. Он не может так часто разговаривать, как я бы хотела", - поделилась Ирина Билык.

Она рассказала также, что в середине марта этого года танцор едва не погиб из-за обстрела оккупантов. По части, в которой служит Дмитрий, россияне вели обстрел баллистическими ракетами.

Напомним, Алексей Панин жестко обратился к российским актерам-молчунам. Артист, поддерживающий Украину с первых дней после полномасштабного вторжения РФ, записал видеообращение к своим коллегам.

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