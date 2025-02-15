По словам Аль Бано, концерт может состояться в августе или в начале сентября.

Москва планирует устроить летом на Красной площади "концерт мира" в честь завершения войны в Украине. Об этом заявил итальянский певец Аль Бано в комментарии для агентства Ansa.

"Я получил замечательное сообщение от человека, который был моим импресарио в России, который устроил мне четыре выступления перед Путиным, и который сказал мне: "Будь готов к концу августа или началу сентября, потому что мы дадим концерт во имя мира"", - отметил певец.

Аль Бано добавил, что "из новостей, которые мы все видели, из разговора Путина и Трампа, следует, что что-то произошло и произойдет".

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"Я передам вам то, что сказал мне мой менеджер, и поскольку он никогда не допускал ошибок в наших рабочих отношениях, на этот раз будет то же самое. Концерт мира состоится на Красной площади в Москве. Это отличная новость", - подчеркнул итальянец.

Достижение мира в Украине - что известно

Как писал УНИАН, во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин будет пытаться пригласить Трампа на парад победы в Москве 9 мая. По словам главы государства, Трамп будет там не как уважаемый лидер, а "как участник его спектакля".

Зеленский подчеркнул, что Украине этого не нужно, а необходим "настоящий успех, настоящий мир".

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон считает, что только украинцы могут вести дискуссии о прочном и длительном мире. По его словам, партнеры будут помогать Украине во время переговоров.

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