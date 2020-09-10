Гай Ричи стал известен в 1998 году благодаря первому полнометражному фильму "Карты, деньги, два ствола".

Британский режиссер Гай Ричи, уже давно получивший статус культового благодаря своим непревзойденным криминальным комедиям, 10 сентября празднует 52-й день рожденья.

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Свой дебютный фильм Ричи снял в 1995 году - короткометражку The Hard case, однако настоящая слава пришла к нему в 1998 году благодаря первому полнометражному фильму "Карты, деньги, два ствола".

С тех пор он снял 13 полнометражных фильмов, среди которых большинство в его любимом жанре криминальной комедии - "Большой куш", "Рок-н-рольщик", "Джентльмены". Характерной чертой их являются искрометные диалоги и харизматичные персонажи мелких преступников. Впрочем, были в его послужном списке и отступления от привычного жанра, например, "Шерлок Холмс", "Меч короля Артура" и "Алладин".

Следующий фильм Гая Ричи "Инкассатор" выйдет уже в 2021 году. Спустя 15 лет режиссер вновь воссоединился в творческом тандеме с британской звездой боевиков Джейсоном Стейтемом, который сыграл главные роли в сразу нескольких первых фильмах Ричи. Именно эти работы сделали их обоих известными. Более того, режиссер анонсировал еще один новый проект со Стейтемом под рабочим названием Five Eyes.

Мы же пока вспомним самые яркие фильмы Гая Ричи.

Карты, деньги, два ствола / Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)

Большой куш / Snatch (2000)

Шерлок Холмс / Sherlock Holmes (2009)

Агенты А.Н.К.Л. / The Man from U.N.C.L.E. (2015)

Меч короля Артура / King Arthur: Legend of the Sword (2017)

Аладдин / Aladdin (2019)

Джентльмены / The Gentlemen (2020)

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Автор: Марина Григоренко