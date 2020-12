Эти песни чаще всего использовали в видео.

Социальная сеть TikTok назвала самые популярные песни 2020 года.

Под эти песни пользователи сети чаще всего записывали видео. Кроме того, они покорили многие радиостанции, чарты и стриминговые сервисы.

Топ 10 самых популярных песен в TikTok

Savage Love (Laxed — Siren Beat) — Jawsh 685 & Jason Derulo

Savage Remix — Megan Thee Stallion ft. Beyonce

OUT WEST (feat. Young Thug) — Travis Scott

WAP (feat. Megan Thee Stallion) — Cardi B

Say So — Doja Cat

Tap In — Saweetie

The Box — Roddy Ricch

Rags2Riches (feat. ATR Son Son) — Rod Wave

Supalonely (feat. Gus Dapperton) — BENEE

What You Know Bout Love — Pop Smoke

Автор: УНИАН