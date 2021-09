Второй эфир состоялся 12 сентября.

Вчера, 12 сентября, на 1+1 прошел второй эфир масштабного шоу "Танцы со звездами".

Звездные пары открыли второй эфир 8-го сезона шоу "Танцы со звездами", посвященный теме любви. Участники вместе исполнили страстный танец под песню Shouse - Love Tonight.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков исполнили бродвей под песню Diamonds are a girl's best friend. В прямом эфире к Александре обратился ее бывший парень, который сказал, что сожалеет о том, что не смог сохранить с ней отношения.

Станислав Горуна и Преап Даниэлла станцевали чувственную румбу под песню Скрябин - Мовчати.

Lida Lee и Алексей Базэла удивляли зрителей и судей танго под песню Billie Eilish - bad guy. Артистка рассказала, что два года состояла в абъюзивных отношениях. И как бы ей не было сложно, она таки смогла прекратить эти отношения.

Евгения Власова и Макс Леонов исполнили медленный фокстрот под песню THE HARDKISS - Журавлі. Певица призналась, что еще никогда в своей жизни по-настоящему не любила.

Артур Логай и Анна Карелина в эфире шоу "Танцы со звездами" станцевали пасодобль под песню Бумбокс - Люди.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар исполнили квикстеп под песню I'm a believer.

Jamala и Антон Нестерко показали сальсу под песню Jamala – Крила. Несмотря на то, что певица посвятила танец своему супругу, судьи раскритиковали ее выступление.

Алексей Суровцев и Мария Колосова представили на паркете диско под песню Benny Benassi – Satisfaction. В конце номера на сцену вышла девушка актера и продемонстрировала свою фигуру в бикини.

Kadnay и Алина Ли удивляли аргентинским танго под песню Lady Gaga – Bang Bang. Артист признался, что ему сложно построить с кем-то отношения из-за своей работы. Какие-то увлечения у него есть, а вот настоящей любви - пока нет.

Александра Машлятина и Денис Самсон исполнили венский вальс под песню The weeknd - Earned it. Отметим, Машлятина заменила свою коллегу Анастасию Оруджову, которая на прошлой недели получила травму колена. В результате девушка покинула шоу.

Константин Войтенко и Роксолана Маланчук станцевали самбу под песню Mo Horizons - Pé Na Estrada.

Фагот и Екатерина Тришина в эфире шоу "Танцы со звездами" исполнили контемп под песню ТНМК - Восени.

Иван Люленов и Яна Цыбульская исполнили джайв под песню Bruno Mars - Runaway baby. Так как эфир посвящен любви, Яна призналась, что ее супруг Дмитрий Жук попросил о паузе в отношениях, но она продолжает его любить.

MELOVIN и Лиза Русина показали на сцене медленный вальс под песню "Sorry Seems to Be the Hardest Word", Taron Egerton. Кстати, артист подарил Екатерине Кухар пушистые наручники, а в прошлом эфире он презентовал ей настоящее сердце.

Затем состоялось шоу результатов. По итогам голосования во втором эфире проект покинул комик Иван Люленов.

