Уже в апреле следующего года выйдет третья часть фильма "Фантастические твари", которая будет называться "Секреты Дамблдора".

Кресло режиссера занял британец Дэвид Йейтс, известный по такой работе как "Гарри Поттер и Орден Феникса". Позже Йейтс был выбран режиссёром шестого фильма о Гарри Поттере. Во время съёмок фильма "Уорнер Бразерс" заявила, что последний фильм "Гарри Поттер и Дары Смерти" должен быть разделён на две части. Дэвид Йейтс вновь стал режиссёром. Первая часть фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти" вышла в ноябре 2010 года. Фильм был оценён критиками хуже, чем предыдущий фильм Йейтса. Он, кстати, единственный режиссёр, экранизировавший больше двух книг "поттерианы".

Теперь он занимается третьей частью "Фантастических тварей". Известно, что к своим ролям вернутся Эдди Редмейн (Ньют), Джуд Лоу (Альбус Дамблдор), Эзра Миллер (Аврелий Дамблдор), Элисон Судол (Куини Голдштейн), Дэн Фоглер (Джейкод Ковальски) и Кэтрин Уотерстон (Тина Голдштейн).

Согласно сюжету, Ньюту Саламандеру придется возглавить команду волшебников, которая будет бороться с темным магом Геллертом Грин-де-Вальдом и его последователями.

