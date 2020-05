Сериал лучше: Памела Андерсон дала оценку фильму "Спасатели Малибу" с Двейном Джонсоном

По ее словам, попытка сделать фильм из сериала не всегда удачна.

Американской актрисе и модели Памеле Андерсон, прославившейся ролью в культовом сериале "Спасатели Малибу", не понравился одноименный полнометражный фильм 2017 года с Дуэйном Джонсоном, где она сыграла эпизодическую роль.

Об этом она рассказала во время ток-шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen пишет people.

По ее словам, сериал лучше.

Читайте также"Всегда влюбленная": Памела Андерсон будет вести дискуссии о сексуальных отношениях (фото)

"Мне не понравилось. Попытка сделать фильм из сериала не всегда удачна. Многие фильмы требуют значительного бюджета, легче обходиться меньшими средствами для телевидения. 65 млн долл. - хороший бюджет. Мы сделали наше шоу за 500 тыс. долл.", - сказала она.

Напомним, телесериал "Спасатели Малибу" выходил в эфир с 1989 по 1999 год. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как телешоу с самой большой аудиторией в мире. Памела Андерсон сыграла в нем одну из ключевых ролей (Си Джей Паркер), которая принесла ей мировую популярность.

Фильм "Спасатели Малибу" с Дуэйном Джонсоном и Заком Эфроном вышел в 2017 году. При бюджете в 69 млн долл. картина собрала в прокате почти 178 млн долл. Критики разгромили фильм за сюжет, но к актерам, сыгравшим в фильме, были более благосклонны. В то же время Дуэйн "Скала" Джонсон получил антипремию "Золотая малина" за фильм "Спасатели Малибу".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram