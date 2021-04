Чем закончится первый сезон сериала «Сокол и Зимний солдат», зрители узнают уже в ближайшую пятницу.

В конце прошлой недели на Disney+ вышел пятый эпизод супергеройского мини-сериала «Сокол и Зимний солдат» (The Falcon and the Winter Soldier), запущенного в рамках четвертой фазы киновселенной Marvel.

Эпизод под названием Truth («Правда») от 16 апреля стал предпоследним в первом сезоне сериала, а потому его главную функцию можно определить как разогрев перед масштабным финалом, который покажут уже в ближайшую пятницу, 23 апреля. А пока зрители с нетерпением ждут, чем же закончится первый сезон сериала «Сокол и Зимний солдат», УНИАН разбирает пятый выпуск (осторожно, впереди присутствуют спойлеры!).

На контрасте с динамичными третьим и четвертым эпизодами, по итогам которых как новоиспеченный Капитан Америка Джон Уокер, так и антагонисты Разрушители флагов окончательно перешли все «красные линии», пятая серия оказалась более сдержанной, скорее сосредоточившись на душевных терзаниях главных героев. Впрочем, это не помешало сериалу продолжить удерживать высокие рейтинги – на IMDb зрители оценили эпизод в 8,2 балла из 10, и таким образом общий рейтинг сериала остается на довольно высоком уровне 7,9 баллов. А вот на Rotten Tomatoes критики дали эпизоду оценку в 100% свежести, тем самым повторив рекорд второго выпуска. Общий рейтинг сериала на «томатах» составляет 89% свежести от критиков и 74% от зрителей.

Разумеется, по традиции сериала, в четвертом эпизоде не обошлось без масштабной драки. И не абы какой, а той самой долгожданной драки между Джоном Уокером (Уайт Рассел) и Сэмом Уилсоном / Соколом (Энтони Маки) на пару с Баки Барнсом / Зимним солдатом (Себастиан Стэн) за щит Капитана Америка, которая, вероятно, окончательно определила его будущего обладателя. И хотя по итогам щит подобрал именно Барнс, он сделал это лишь для того, чтобы вновь отдать его Уилсону и таким образом в очередной раз дать понять, что сам он не претендует на роль Капитана Америки.

Драка открывала эпизод, а все оставшееся время зрителей ждал размеренный процесс самокопания, в процессе которого Сэм сначала навестил «черного суперсолдата» Исаию Брэдли, который, впрочем, еще больше заставил его сомневаться, а стоит ли вообще браться за роль Капитана Америка. В итоге с тяжелым сердцем Сэм отправился в свой родной дом к сестре, пытаясь спасти семейную лодку, находящуюся, казалось бы, в безнадежном состоянии. Тем более, время у него теперь появилось, ведь после инцидента с Уокером в Риге, правительство отстранило Уилсона и Барнса от операции по устранению террористов.

Между тем Барнс закрыл все вопросы с бароном Гельмутом Земо (Даниэль Брюль) и вакандийцами, которые намекнули, что какое-то время ему лучше не возвращаться в Ваканду. Возможно, это был определенный намек на возможное появление ли не появление персонажа в «Черной пантере 2», но зная Marvel, ни в чем нельзя быть уверенным.

Но зато зрителей наконец ждало то самое бадди-муви, которое так долго обещали исполнители главных ролей. И именно за это эпизод получил восторженные отзывы критиков, которые еще по итогам второго выпуска, также получившего 100% свежести на «томатах», вовсю хвалили особую химию между героями в исполнении Маки и Стэна, которые наконец получили возможность полноценно продемонстрировать актерскую игру. Сами исполнители утверждают, что им весьма комфортно работать вместе, ведь они по-настоящему сдружились еще во время совместного промо-тура фильма «Первый мститель: Зимний солдат» в 2014 году, и в итоге это вылилось в отличное взаимодействие их персонажей в «Первом мстителе: Гражданская война», давшее старт сериалу «Сокол и Зимний солдат».

В пятом эпизоде Сэм и Баки вместе провели какое-то время в Луизиане за работой по починке той самой лодки (и здесь своеобразный символизм), попутно отрабатывая умение владеть щитом Капитана Америка. И, разумеется, не обошлось без разговоров «по душам», которые, возможно, положили начало хорошей дружбе между двумя совершенно разными людьми, которых до этого объединял лишь общий друг Стив Роджерс. Многие критики весьма положительно оценили отход сериала в пятом эпизоде в сторону раскрытия персонажей, отмечая, что создателям наконец удалось закрыть многие вопросы, беспокоившие Сэма и Баки, и все это весьма в теплой атмосфере.

Учитывая размеренный темп пятого эпизода, в финале зрителям наверняка подготовили настоящий «взрыв». Тем более, что в многочисленных трейлерах присутствуют кадры драк и погонь, которые еще не были показаны в сериале. Пятый эпизод закончился началом финальной атаки окончательно «слетевших с катушек» Разрушителей флагов на участников заседания Всемирного совета по восстановлению, где должны принять некую поправку, которая позволит переместить в лагеря тех, кто за 5 лет успел занять дома исчезнувших, а потом вернувшихся жителей планеты. Увидев по телевизору новости об атаке, порядком натренировавшийся Уилсон наконец открыл чемоданчик, в котором находится что-то, что Барнс попросил для него у вакандийцев. Что там, зрителям пока не показали, но, вполне вероятно, это новый высокотехнологичный костюм для будущего Капитана Америка, все же Уилсон не суперсолдат, да и крыльев Сокола он лишился.

Кстати, о крыльях Сокола. В пятом эпизоде во время драки Джон Уокер оторвал крылья Сокола, и последний отдал то, что от них осталось, своему армейскому товарищу Хоакину Торресу. Этот персонаж фигурирует в комиксах как будущий Сокол – помощник нового Капитана Америка / Сэма Уилсона. Что ж, вполне возможно, персонаж еще получит развитие в будущих проектах.

А вот что огорчило часть фанатов киновселенной Marvel, так это обещанное звездное камео в пятом эпизоде. Разумеется, многие надеялись увидеть кого-то из полюбившихся героев, вплоть до самого Стива Роджерса в исполнении Криса Эванса. Но в итоге им представили совершенно нового персонажа, который тем, кто плохо знаком с содержанием комиксов, ни о чем не говорит. Речь идет о графине Валентине Аллегра де Фонтейн в исполнении звезды рейтингового телесериала «Вице-президент» Джулии Луи-Дрейфус. В комиксах это довольно важный персонаж. Изначально Валентина была агентом Щ.И.Т.а, но потом оказалось, что параллельно она работала на Гидру (у нее даже был псевдоним «Мадам Гидра»), а также состояла в советской террористической организации Левиафан, шпионив как за Щ.И.Т.ом, так и Гидрой. Вполне вероятно, на этот персонаж у студии Marvel большие планы в будущих проектах. А поскольку в пятом эпизоде она практически завербовала Джона Уокера, которого лишили звания Капитана Америка и без всяких почестей уволили из армии, вполне возможно, в будущем зрителей еще ждут сюрпризы.

Финал сериала «Сокол и Зимний солдат» покажут на Disney+ уже в эту пятницу, 23 апреля, а 30 апреля должен выйти спецпроект о его съемках. Ну а пока что фанаты вовсю ломают голову, будет ли у сериала второй сезон. Глава Marvel Studious Кэвин Файги уже намекал, что некоторые сериальный проекты могут получить второй сезон. С одной стороны, «Сокол и Зимний солдат» оказался успешным по всем статьям. Однако учитывая тот факт, насколько ревностно студия хранит в секрете свои планы во избежание спойлеров, даже если «Сокол и Зимний солдат» и получит продолжение, об этом объявят не скоро. С другой стороны, впереди в расписании у Marvel уже много других проектов, каждый из которых так или иначе играет свою роль во всей киновселенной.

В свою очередь актеры сериала вовсю уклоняются от ответа на этот вопрос, утверждая, что пока с ними никто не обсуждал дальнейшие планы, и это обычная практика для Marvel. В то же время, Сокол и Зимний солдат сейчас активно позиционируются киностудией как новые центровые герои киновселенной после того, как часть персонажей ушла на покой после завершения третьей фазы. И именно через них зрителей должны подвести к новым персонажей. Так что вполне вероятно, Энтони Маки и Себастиан Стэн еще вернутся к своим ролям, вот только не ясно, в фильмах или в сериалах, ведь по новой концепции Marvel эта грань весьма размыта.

