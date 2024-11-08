Маколею Калкину досталась роль сумасшедшего учёного.

Маколей Калкин снимется во втором сезоне экранизации видеоигровой серии Fallout. Это будет первая роль актёра в кино с 2021 года.

Такую информацию публикует издание Deadline. Их источники сообщают, что бывшая звезда серии фильмов Один дома, сыграет роль сумасшедшего учёного в постапокалиптической пустоши.

Это будет уже не первое сотрудничество Калкина с Amazon Prime, студией, которая занимается сериалом по Fallout. В 2024 году актёр озвучил одного из персонажей в мультсериале "Второй лучший госпиталь в галактике", а в 2021-м сыграл одну из главных ролей в сериальной антологии "Американская история ужасов: Двойной сеанс".

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Однако увидеть Маколея Калкина в новом амплуа мы сможем ещё не скоро. По словам актрисы Лесли Аггамс, которая сыграла в Fallout роль смотрительницы Убежища 33, съёмки второго сезона начинаются в этом месяце. Если продолжение пойдёт по тому же производственному циклу, что и первый сезон, то его можно ждать ближе к 2026 году.

Напомним, что новый фильм с Робертом Паттинсоном, Микки-17, был перенесён. Новая дата премьера фильма - 18 апреля 2025 года.

Немного о сериале Fallout

Fallout - сериал, снятый по мотивам одноимённой видеоигровой серии. Действия картины происходят в 23 веке, люди почти вымерли после ядерной войны, которая началась из-за конфликта США и Китая. Перед войной правительство США подготовило целую сеть бункеров, где выжившие смогут возродить человечество, их назвали Убежищами.

Главная героиня сериала - Люси Маклин (которую сыграла Элла Пернелл), она жительница Убежища 33. В один роковой день в её бункер проникают рейдеры, бандиты с поверхности, и похищают её отца. Девушка вынуждена покинуть своё убежище и выйти во враждебный и абсолютно непонятный для неё мир. Сериал наполнен абсурдным юмором и зрелищными пейзажами выжженной пустоши после ядерной бомбардировки.

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