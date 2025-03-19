Даша призвала искать справедливое наказание для мужчины, которого обвиняли в домогательствах.

Популярная украинская певица Даша Суворова высказалась о скандальном деле художественного руководителя Молодого театра Андрея Билоуса.

На днях мужчину, которого ранее обвиняли в сексуальных домогательствах, вернули к работе. По словам Андрея, Департамент культуры не имеет правовых оснований для отстранения его от руководящей должности. Однако артистка не согласна с таким решением и эмоционально отреагировала на возвращение Билоуса в театре в своем Instagram. Она отметила, что сама в жизни была жертвой домогательств, поэтому понимает переживания всех женщин.

"Как такое возможно? Мужчина, которого открыто обвиняют в сексуальных домогательствах, продолжает руководить Молодым театром, будто ничего не произошло! Я считаю, это плевок в лицо всем женщинам, которые имели смелость заговорить о насилии", - написала Суворова.

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Она также добавила, что не стоит молчать о преступлениях и открыто их расследовать.

"Мне страшно представить, сколько еще таких историй остаются скрытыми, потому что женщины боятся говорить. Я знаю, что такое насилие. Я хочу обратиться ко всем, кто имеет голос и влияние. Хватит! Нам нужны справедливые расследования, а не замалчивание. Нам нужна среда, где культура не будет оправданием для насилия", - отметила Даша.

Что известно о скандале с Андреем Белоусом

Одна из студенток Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого обвинила своего преподавателя Андрея Белоуса в сексуальных домогательствах и харассменте. Она опубликовала откровенное видео в сети, в котором рассказала о сообщениях интимного характера от Билоуса. Позже мужчину отстранили от руководящей должности в Молодом театре, чтобы собрать больше подробностей о деле. Но 14 марта его вернули к работе, что вызвало волну возмущения у общества.

Напомним, ранее известный украинский актер Виктор Стороженко раскрыл новые подробности о домогательствах Андрея Билоуса.

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