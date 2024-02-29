Мужчина получил народную премию "Золотой лифон".

Украинский актер Алексей Гнатковский, который известен по фильму "Довбуш", получил награду народной премии "Золотой лифон", которая дается самым сексуальным украинским артистам с 2019 года.

Организаторы отметили, что не могли остаться равнодушными к харизме актера.

"Самым сексуальным украинским артистом становится Алексей Гнатковский. Он обладатель наших сердец и влажных простыней, пленивший душу. Ивана Довбуша придумали только для того, чтобы мы узнали, какой фантастический этот Алексей Гнатковский. Он нам импонирует в гневе, когда злится на русскоязычных, когда ругается на зрителей, которые не выключают телефон или болтают во время спектакля. От него веет силой, сталью и хочется слушать и смотреть в глаза", - написали организаторы на официальной странице премии в Facebook.

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Они также отметили, что думали, уместно ли сейчас во время войны проводить такие опросы, но рады, что украинцы все же поддержали и проголосовали за своего фаворита.

"После просмотра фильма "Довбуш" мы уже думали, зачем вообще "Золотой лифон", если его до сих пор не получил Алексей Гнатковский? И поэтому таки запустили голосование. И наши симпатии нашли отклик в сердцах всех. Спасибо всем, кто голосовал. Алексею желаем новых ролей, чтобы больше нас радовал на экране и на сцене", - добавили организаторы в посте.

Сам Гнатковский пока не комментировал свою победу.

Что известно об Алексее Гнатковском

Алексей Гнатковский родился в Ивано-Франковске. Сначала окончил Прикарпатский национальный университет имени В.Стефаника по специальности "Политология", однако позже решил получить еще творческое образование. В 2008 году он закончил театральное отделение Института искусств вышеупомянутого университета.

Начал играть в Национальном академическом драматическом театре имени И.Франко в своем родном городе. Затем попробовал себя в кино. Популярность 38-летний актер получил после главной роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш". Интересно, что тогда Алексей попал в киноленту без кастинга. Это был дебют Гнатковского на больших экранах, который принес ему признание.

В 2023 году актер был номинирован на Шевченковскую премию за постановку комедии Уильяма Шекспира "12 ночь, или Что себе хотите" в современной обработке Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени И. Франко.

Напомним, ранее журнал "РеорІе" назвал самого сексуального мужчину 2023 года.

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