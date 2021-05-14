Впервые в истории украинского шоу "Холостяк" в финал прошли три девушки - Аня, Розали и Юля "Зайка".

В 11 выпуске проекта "Холостяк-11" в шоу вернулась выбывшая участница Юля "Зайка". Такое решение Михаил Заливако принял после того, как девушка передала ему записку и попросила о встрече.

Читайте такжеДжессика прокомментировала неожиданный вылет из шоу "Холостяк-11""Эскортом я никогда не занималась и не занимаюсь. Ничего темного в моем прошлом нет. Второе: я действительно хочу быть с тобой… И я тебя люблю", - откровенно призналась при встрече Юля.

"Холостяк" признался, что соскучился по "Зайке". После разговора с ней он познакомил девушку онлайн со своей мамой. А затем Юля познакомила его со своей.

"Мне теперь будет тоже легче жить, если я буду вовремя выражать то, что чувствую", - сказала девушка, которой Миша вручил розу в знак возвращения на проект.

Таким образом, впервые в истории украинского шоу "Холостяк" в финал прошли три девушки - Аня, Розали и Юля "Зайка".

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В 11 выпуске проекта "Холостяк-11" Михаил Заливако решил попрощаться с Дашей. "Мне показалось, что ты была не со мной ... Мне сказали, что ты закрылась от моей мамы", - сказал Миша.

"Даша, ты закрылась от меня. Ты для меня дорогая, мне и правда больно отпускать тебя", - добавил "холостяк" и провел участницу домой.

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Автор: Ольга Робейко