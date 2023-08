Фильм будет разделен на две части, которые выйдут на Netflix 22 декабря 2023 года и 19 апреля 2024 года.

Стриминговый сервис Netflix выпустил эпический трейлер научно-фантастического приключенческого фильма "Мятежная Луна" (Rebel Moon) от режиссера Зака Снайдера ("Рассвет мертвецов", "Человек из стали", "Лига справедливости", "Армия мертвецов").

Также из ролика стало известно ,что "Мятежная Луна" будет поделена на две части: первая под названием "Мятежная Луна: Часть 1 – Дитя Огня" (Rebel Moon: Part One-A Child of Fire) выйдет на Netflix 22 декабря 2023 года, а вторая часть под названием "Мятежная Луна: Часть 2 – Оставляющая шрамы" (Rebel Moon: Part Two – The Scargiver) будет доступна с 19 апреля 2024 года.

События фильма разворачиваются во вселенной, контролируемой коррумпированным правительством Матери-Мира. Силы Империума, армии репрессивного правительства под командованием регента Бализария, угрожают мирной колонии на Луне Велдт. Бывший член Империума Кора, ищущая искупления за свое прошлое, ставит перед собой задачу нанять воинов со всей галактики, чтобы противостоять силам Матери-Мира, прежде чем они вернутся на планету.

Главные роли в фильме исполнили София Бутелла ("Kingsman: Секретная служба", "Стартрек: За пределами Вселенной", "Атомная блондинка", "Экстаз"), Чарли Ханнем ("Король Артур: Легенда меча", "Мотылек", "Тройная граница", "Джентельмены"), Джимон Хонсу ("Кровавый алмаз", "Король Артур: Легенда меча", "Шазам!", "Гран Туризмо"), Михаэль Хаусман (сериалы "Игра престолов", "Призраки дома на холме", "Бортпроводница"), Рэй Фишер ("Лига Справедливости Зака Снайдера", сериал "Настоящий детектив"), Пе Ду На ("Облачный атлас", сериалы "Восьмое чутье", "Море спокойствия"), Клеопатра Коулмен ("В тени Луны", "Безграничный бассейн", сериал "Последний человек на Земле"), Стаз Нейр (сериалы "Игра престолов"," Супергерл"), Джена Мэлоун ("Запрещенный прием", франшиза "Голодные игры"), Эд Скрейн ("Дэдпул", "Алита: Боевой ангел", сериал "Игра престолов"), Фра Фи ("Отверженные", сериал "Соколиный Глаз") и Энтони Хопкинс ("Молчание ягнят", "Дракула", "Тор", "Отец").

Интересный факт – актеры Эд Скрейн и Михаэль Хаусман, получившие главные роли в "Мятежной Луне", играли в сериале "Игра престолов" одного и того же персонажа – наемника Даарио Нахариса. Гаусман заменил Скрейна после 3 сезона, когда тот покинул сериал ради другой роли.

