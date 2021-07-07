Постановщик Зак Снайдер («300 спартанцев», «Лига справедливости», «Армия метрвых») работает над новым проектом для Netflix – это эпическая фантастика под названием «Мятежная Луна».

Как сообщает Variety, соавторами сценария вместе со Снайдером выступят Шей Хаттеном («Армия мертвецов», «Джон Уик 3») и Курт Йонстад («300 спартанцев», «Взрывная блондинка»).

Проект описывается как «большое фантастическое приключение». Главным героем будет загадочная девушка, которая несет ответственность за благополучие мирной человеческой колонии на окраинах галактики. Ей предстоит собрать воинов для защиты от захватчиков.

Читайте такжеДочь главного героя в сериале по мотивам The Last of Us сыграет звезда фильма "Дамбо"

Отмечается, что Снайдер изначально разрабатываю идею «Мятежной Луны» для вселенной «Звездных Войн», но сейчас решил довести ее до самостоятельного проекта. Амбициозные планы постановщика предусматривают создание целой новой фантастической франшизы.