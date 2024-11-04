Мужчина ушел из жизни в 91 год.

Куинси Джонс, который является легендарным американским композитором и музыкальным продюсером альбомов Майкла Джексона, ушел из жизни. Мужчине был 91 год. Об этом сообщает издание Variety.

Причину его смерти пока не называют. Известно, что он умер вечером 3 ноября в окружении семьи в своем доме в Лос-Анджелесе.

"Это невероятная потеря для нашей семьи, но мы празднуем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что больше никогда не будет такого, как он", - отметила семья Джонса.

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Они также добавили, что будут всегда помнить Куинси и его творчество. Об этом родные написали так:

"Мы очень будем скучать, но мы чувствуем невероятную гордость за его музыку и талант. Благодаря его творчеству и безграничной любви сердце Куинси Джонса будет биться вечно".

Что известно о Куинси Джонсе

Куинси Джонс - продюсер и лауреат более 25 премий "Грэмми" в 70 номинациях. Он работал с Фрэнком Синатрой, Рэем Чарльзом, Диной Вашингтон и Майклом Джексоном. К слову, он является продюсеорм самого продаваемого музыкального альбома Джексона под названием "Thriller".

Также Джонс является автором музыки к 50 фильмам, среди них: "Убить Билла", "Маккеновое золото", "Остин Пауэрс" и многие другие.

Напомним, ранее стало известно о смерти звезды сериала "Тарзан" Рона Эли.

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