В украинский прокат фильм выйдет 12 июня 2025 года.

Кинокомпания DreamWorks Animation показала полноценный трейлер приключенческого фэнтези-фильма "Как приручить дракона" (How to Train Your Dragon), первый тизер которого был представлен несколькими днями ранее во время Super Bowl 2025.

Фильм представляет собой новое переосмысление хитового мультфильма 2010 года, снятого по мотивам книги британской детской писательницы Кресиды Коуэлл.

По сюжету ленты, на суровом острове Туп, где викинги и драконы веками были заклятыми врагами, живет юный Иккинг – сообразительный, но недооцененный сын вождя Стоика Могучего. Вопреки многовековым традициям, он решается подружиться с Беззубиком – грозным драконом породы Ночная Фурия. Их неожиданный союз открывает истинную природу драконов, ставя под сомнение основы общества викингов.

Главные роли в фильме сыграли Мейсон Темз ("Черный телефон", сериал "Уокер"), Джерард Батлер ("300 Спартанцев", "Падение Олимпа", "Гренландия"), Нико Паркер ("Дамбо", сериал "Последние из нас") и другие.

Режиссером фильма выступил Дин ДеБлуа, который также снимал анимационную серию "Как приручить дракона" (2010, 2014 и 2019), а также мультфильм "Лило и Стич" (2002).

