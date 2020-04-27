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Тина Кароль и Дан Балан удивили зрителей "Голоса страны-10" чувственным выступлением (видео)

08:43, 27 апреля 2020
Кино и музыка
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Тина Кароль и Дан Балан ошеломили зрителей чувственным перфомансом / скриншот

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Тренеры проекта подарили поклонникам новую совместную песню под названием "Помнишь", над которой довольно долго работал Дан. Примечательно, что песню тренеры исполняли в спальне Тины.

Так, ведущие шоу Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов предположили, что тренеры "Голоса" вместе проводят карантин.

Новая песня, новые эмоции, новые чувства тренеров шоу, которым приписывают романтические отношения, никого не оставили равнодушным. В течение выполнения в кадре появлялись романтические эпизоды из разных эфиров "Голоса страны", которые олицетворяли собой историю любви пары.  

Как сообщал УНИАН, победителем 10 сезона шоу "Голос страны" стал 18-летний Роман Сасанчин.

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Теги: #Тина Кароль#Дан Балан